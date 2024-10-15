Из проекта госбюджета убрали возврат дорожного фонда – нардеп

На рабочей группе по бюджету на 2025 год поддержали правку об отмене возврата дорожного фонда.﻿ Об этом заявил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Сейчас на рабочей группе по бюджету поддержали правку Пидласой-Забуранной об изъятии из Бюджета-2025 возврата дорожного фонда" , - написал он.

По словам Железняка, таким образом все деньги с акциза на топливо пойдут на армию.

Напомним, в Министерстве финансов считают, что восстановление ассигнований на дорожный фонд в 2025 году будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов.