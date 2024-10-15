Из проекта госбюджета убрали возврат дорожного фонда – нардеп
На рабочей группе по бюджету на 2025 год поддержали правку об отмене возврата дорожного фонда. Об этом заявил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
"Сейчас на рабочей группе по бюджету поддержали правку Пидласой-Забуранной об изъятии из Бюджета-2025 возврата дорожного фонда", - написал он.
По словам Железняка, таким образом все деньги с акциза на топливо пойдут на армию.
Напомним, в Министерстве финансов считают, что восстановление ассигнований на дорожный фонд в 2025 году будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов.