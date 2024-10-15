В Минюсте объяснили, что будет в случае неуплаты штрафа от ТЦК

Как известно, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку из почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, "заочными", сообщает Судебно-юридическая газета.

При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на нарушителей могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

В свою очередь, как отметили в Минюсте в ответе на запрос, согласно статье 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Напомним, что согласно КУоАП штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Выполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве".

В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника.

Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Статьей 48 Закона предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, на другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на принадлежащее должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя. В случае если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание обращается на его долю, определяемую судом по представлению исполнителя.

"Также следует отметить, что в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не производится. В таком случае исполнитель обязывает принять меры для выполнения решения за счет другого имущества должника (часть седьмая статьи 48 Закона)" , - подчеркнули в Минюсте.

То есть если сумма составляет менее 160 тысяч грн, то забрать единое жилье у нарушителя не получится.

Согласно пункту 7 части третьей статьи 18 Закона исполнитель во время осуществления исполнительного производства вправе налагать арест на средства и другие ценности должника, в частности, на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств (кроме средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса Украины, средств на счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средств на электронных счетах плательщиков акцизного налога, средств на счетах со специальным режимом использования, специальным и другим счетам, обращение взыскания на которые запрещено законом), на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.

Кроме этого, в Минюсте добавили, что процедура автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов (далее – поставщики платежных услуг), по исполнительным производствам, в том числе о взыскании алиментов, с помощью автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и предоставлятелей платежных услуг, определенная Порядком автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах/электронных кошельках, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, эмитентами электронных денег, утвержденным приказом4. №1203/5.

В то же время там сообщили, что согласно Порядку составления и представления отчетности о деятельности органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей, утвержденного приказом Министерства юстиции 23 июня 2018 №1979/5, в органах ГИС предусмотрено формирование отчета по форме №1 (полугодовая) "Отчет о работу органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (кроме решений о взыскании периодических платежей)" и отчета по форме №2 (полугодовая) "Отчет об исполнении решений по взысканию периодических платежей органами и лицами, осуществляющими принудительное исполнение судебных решений и решений других органов.

"Указанные формы отчетности предусматривают общий учет исполнительных документов, подлежащих исполнению в течение определенного отчетного периода, и не дают возможности выделить отдельно исполнительные производства по постановлениям о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям 210 и 210-1 КУоАП" , - добавили в Минюсте.

Таким образом, предоставить запрашиваемую информацию о состоянии выполнения исполнительных производств, открытых на основании постановлений о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям 210 и 210-1 КУоАП, начиная с 19.05.2024 по 19.09.2024, не усматривается возможным, поскольку такая информация органами ГИС не обобщается.