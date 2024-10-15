В Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа
На Херсонщине с 15 октября изменена продолжительность комендантского часа - теперь он начинается в 20 часов и заканчивается в 6 утра, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила полиция Херсонской области.
"Решением Совета обороны Херсонщины отныне изменена продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 06:00".
В полиции напомнили, что во время комендантского часа находиться на улице и в других общественных местах, а также двигаться по области транспортом или пешком, строго запрещено.
С 1 апреля комендантский час на Херсонщине действовал с 21:00 до 05:00. Это было связано с увеличением светового дня.
Предыстория:
- С 28 августа комендантский час усилили в Покровской общине и в самом городе Покровске. Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.
- Комендантский час усилили во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общинах Донецкой области и будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины Донецкой области – с 17:00 до 9:00.
- 13 августа власти Харьковской области продлили комендантский час для 201 населенного пункта в приграничных районах – он будет действовать 16 часов в сутки – с 17:00 до 09:00.