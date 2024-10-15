В Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа

На Херсонщине с 15 октября изменена продолжительность комендантского часа - теперь он начинается в 20 часов и заканчивается в 6 утра, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Херсонской области.

"Решением Совета обороны Херсонщины отныне изменена продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 06:00".

В полиции напомнили, что во время комендантского часа находиться на улице и в других общественных местах, а также двигаться по области транспортом или пешком, строго запрещено.

С 1 апреля комендантский час на Херсонщине действовал с 21:00 до 05:00. Это было связано с увеличением светового дня.

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