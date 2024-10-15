Франция в этом году недовыполнит первоначальный план военной поддержки Украины

Франция из-за дефицита бюджета в этом году недовыполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине и все же не достигнет отметки 3 млрд евро, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Politico, об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд евро, в том числе на фоне критики, что Франция делает меньше, чем многие другие страны. Цифра "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем соглашении по безопасности.

"В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может достичь 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд, но не достигнем 3 млрд евро", – сообщил Лекорню.

Франции, как и Германии, пришлось сократить эту статью расходов в попытках уменьшить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.

По словам Лекорню, около 300 млн евро военной помощи для Украины оплачивается из доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут использованы на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, САУ Caesar и горючего. 400-600 млн будут сгенерированы более низкими показателями инфляции и пойдут на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.

Также стало известно, что в первой половине 2025 года Франция ожидаемо передаст Украине первые истребители Mirage 2000.