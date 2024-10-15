Рютте: Новый штаб НАТО будет иметь значение для ВСУ на поле боя

Новый штаб НАТО в Германии будет иметь значение для украинских воинов на поле боя. Он, в частности, займется координацией военной помощи для ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает пресс-служба НАТО.

Рютте сегодня, 15 октября, впервые посетил штаб-квартиру командования НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), которая находится в Висбадене (Германия). Там у него прошла встреча с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Генсек в общении с военнослужащими, которые работают в штаб-квартире, отметил, насколько важна их работа, подготавливающая почву для 700 человек, которые будут размещены в Висбадене и на логистических узлах на восточном фланге Альянса.

"Он сказал, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и "для нашей собственной безопасности" , - приводит пресс-служба НАТО слова Рютте.

Планируется, что NSATU будет координировать предоставление Украине оборудования от союзников по НАТО, а также подготовку украинских защитников. В частности, будет осуществляться координация поставок артиллерии, боеприпасов и средств ПВО.

Что предшествовало

Стоит заметить, что летом в Германии начали создавать центр НАТО для координации военной помощи Украине (NSATU).

Ожидается, что штаб Альянса будет состоять из 330 военнослужащих. Около 200 солдат уже находятся в Висбадене. Пока он не начал свою работу.