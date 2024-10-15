На Закарпатье ТЦК отменил отсрочки более 225 студентам, которые поступили за взятку

В одном из университетов Закарпатья разоблачили 225 фейковых "студентов". Комиссия Ужгородского ТЦК отменила мужчинам, пытавшимся уклониться от мобилизации, ранее предоставленные отсрочки от призыва в армию, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, СБУ и Национальная полиция ликвидировали еще три коррупционных схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Киеве, Черкассах и Закарпатье.

По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок. Среди них – руководители двух частных заведений высшего образования и должностные лица ВЛК.

Закарпатье

На Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые без вступительных экзаменов причисляли мужчин на бакалавриат к собственному и иностранному вузам.

Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности должностного лица военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 мужчинам, воспользовавшимся "студенческой схемой".

Киевская область

Разоблачен заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.

Для реализации преступления фигуранты "сопровождали вступление" мужчин, желающих получить отсрочку от мобилизации, в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.

Таким образом, мужчины получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тысяч долларов с клиента.

Черкассы

В Черкассах разоблачили трех представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали мужчинам фальшивые выводы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В незаконную деятельность организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВЛК.

Все фигуранты (в соответствии с совершенными преступлениями) доложены о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.