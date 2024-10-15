Игорный бизнес увеличил уплату налогов на 83% в сентябре - Гетманцев

Поступления от игорного бизнеса в сентябре 2024 года составили 1,8 млрд гривен, что на 83,2% или на 0,8 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

В составе поступлений львиную долю - 1,3 млрд гривен - занимает налог на прибыль. Объемы его уплаты выросли в 2,6 раза по сравнению с сентябрем 2023 года.

Всего за 9 месяцев текущего года поступления от игорного бизнеса составили 13,5 млрд гривен, что в 2 раза больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 года уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.