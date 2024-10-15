И демократы, и республиканцы в США требуют от президента Владимира Зеленского, чтобы в Украине также мобилизовали юношей в возрасте 18-25 лет, однако он "не продавился".﻿﻿ Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Украинская правда.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет.

Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, надо мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста" , – отметил советник Ермака.

Ранее нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко, в Верховной Раде сейчас обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет.