"Укргидроэнерго" пока не будет судиться с Россией за уничтожение Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" отменило тендер на юридическое представительство компании в международном арбитраже по вопросам возмещения потерь, вызванных уничтожением россиянами Каховской гидроэлектростанции, сообщает Укринформ.

"Это решение было принято для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины. Стратегия направлена на привлечение государства-агрессора к ответственности за ущерб, причиненный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за нанесенные разрушения" , - пояснили в компании.

"Укргидроэнерго" проведет дополнительные консультации с правительством и другими ключевыми заинтересованными сторонами для определения наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальным подходом, который координируется в партнерстве с международными союзниками Украины.

Компания отмечает, что остается преданным делу получение полной компенсации за весь ущерб, нанесенный войной, включающий не только разрушение Каховской ГЭС, но и других активов, по которым нанесено более 140 ракетных ударов.

Как сообщалось, по оценке "Укргидроэнерго" после деоккупации территории, где расположена Каховская гидроэлектростанция, отстроить объект можно за 6-7 лет.

Ночью 6 июня 2023 года российская армия подорвала дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра. По официальным данным, погибли 32 человека, однако неизвестно, сколько людей погибло на оккупированном левобережье Херсонщины.