Почти 20 северокорейских военных сбежали с позиций на границе с Украиной – источник

18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ. Об этом заявил собеседник из военной разведки, сообщает Лига.net.

Инцидент произошел в 7 километрах от границы, мотивы северокорейских военных пока не установлены, отметил собеседник.

Он акцентировал: военные РФ приступили к поискам этих солдат, но в то же время пытаются скрыть данные об этом происшествии от своего высшего командования.

Ранее, утром во вторник, собеседник в военной разведке рассказал, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.