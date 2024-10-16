ISW: Северокорейские военные позволят Путину избегать мобилизации

Кремль, вероятно, использует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей для того, чтобы сформировать российские компенсационные силы и обеспечить охрану границ. Это еще больше укрепляет обязательства главы России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Украинские издания сообщили 15 октября со ссылкой на анонимные источники военной разведки, что российская 11-я воздушно-десантная бригада (ВДВ) формирует "батальон" численностью 3000 человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи (численный состав значительно превышает численность батальона).

По оценкам украинских разведывательных источников, "батальон", вероятно, будет задействован в оборонительных операциях России в Курской области и что до 18 северокорейских солдат уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях до того, как подразделение было вовлечено в боевые действия.

ISW не может самостоятельно подтвердить правдивость этих сообщений, но российские официальные лица, в частности, не отрицали их 15 октября.

Путин внес текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который обе страны подписали в июне 2024 года, на ратификацию в Государственную думу России 14 октября.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул в комментарии кремлевскому изданию ТАСС, что договор между Россией и Северной Кореей "недвусмысленный" в том, что касается "взаимного сотрудничества в сфере обороны и безопасности".

Кремль, вероятно, использует положения соглашения о "взаимной обороне", чтобы предоставить юридическое обоснование развертыванию северокорейских солдат в зоне боевых действий в России в ответ на вторжение Украины в Курскую область.

Недавно появились сообщения о том, что небольшой контингент северокорейских военнослужащих действовал вблизи оккупированного Донецка.

Ключевые выводы ISW за 15 октября: