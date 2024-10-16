"Хезболла" ударила по Израилю десятками ракет, есть раненые
Террористы ливанской группировки "Хезболла" ударили по территории Израиля десятками ракет. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Сирены в городе Цфат и окрестностях сработали около 1:40 ночи, после того, как из Ливана было выпущено около 50 ракет.
Военные перехватили многочисленные ракеты, а также другие цели, упавшие в этом районе.
Муниципалитет города Цфат отметили, что однак из выпущенных "Хезболлой" ракет, попала во двор дома на севере города, нанеся незначительные повреждения.
Два человека получили легкие ранения, когда перемещались в бомбоубежище, и были доставлены в больницу.
Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Хезболла".
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Между армией Израиля и боевиками исламской группировки "Хезболла" продолжаются взаимные обстрелы. В то же время, ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в южных районах Ливана, пытаясь оттеснить террористов подальше от границы с Израилем.
На днях боевики "Хезболла" атаковали Израиль ударными дронами. В результате массированного обстрела ранения получили десятки людей.
Израильское правительство призвало ООН вывести миротворцев с юга Ливана, поскольку "Хезболла" использует их как живой щит.
Тем временем Соединенные Штаты требуют от Израиля улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа, иначе Вашингтон ограничит военную помощь.
Тель-Авив готов обсудить анонсированные США вероятные санкции.