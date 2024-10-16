Россия применила более 130 "Шахедов": сколько удалось сбить

В ночь на 16 октября русские войска применили для ударов по Украине более 130 беспилотников типа Shahed, а также две ракеты. Силы ПВО сбили 51 "Шахед", еще 60 были локационно потеряны. В то же время, более 20 беспилотников еще находятся в воздушном пространстве Украины, еще два – вернулись в направлении России.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом оккупанты нанесли удар по Донбасу зенитной управляемой ракетой С-300/400 из оккупированной части региона, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области, а также применили 136 ударных беспилотников (районы пусков: Курск, – РФ).

"По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется. Более 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается! Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись назад в направлении РФ" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах призывали при обнаружении подозрительных предметов, подобных беспилотникам, сразу сообщать в полицию, ГСЧС или местную военную администрацию.