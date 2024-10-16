Силы обороны обезвредили еще 1 450 захватчиков и сожгли 9 танков

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 450 захватчиков, сожгли 9 танков, 29 артиллерийских систем и 30 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 672 850 (+1 450) человек,

танков – 8 997 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 17 969 (+30) ед,

артиллерийских систем – 19 459 (+29) ед,

РСЗО – 1 231 (+0) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 050 (+31) ед,

крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 732 (+78) ед,

специальной техники – 3 441 (+0) ед.

Данные уточняются.