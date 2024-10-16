Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств по СЗЧ в армии
Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СЗЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит статья УП "Побег из армии. Почему СВЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему".
В ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП отмечается, что с января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СЗЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины), среди них закрыто 2 592. В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение в виде дезертирства (статья 408 УКУ), из которых закрыто 414.
"За январь – сентябрь 2024-го зарегистрировано втрое больше случаев СЗЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года".
Однако количество судебных приговоров за СЗЧ и дезертирство в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений, говорится в статье УП.
По данным пресс-центра судебной власти:
- в 2022 году за СЗЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 – 2 165, в течение января – сентября 2024 – 766.
- В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году – 195, в течение января – сентября 2024 – 177.
Предыстория:
- 21 сентября военнослужащий 56-й мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
- В бригаде, где он служит, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
- Сотрудники ГБР 9 октября задержали Гнездилова.
- Печерский райсуд Киева 11 октября избрал меру пресечения для военнослужащего – 60 дней под стражей без права на залог.