Херсон утром в среду, 16 октября, остался без света. Причину обесточивания пока устанавливают, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями" , - отметил он.

Напомним, во вторник, 15 октября, в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны российских оккупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть - линии были перебиты в нескольких местах.

Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.

Ситуация в энергосистеме

Украина находится на пороге отопительного сезона. Энергетики заканчивают самую большую в истории ремонтную кампанию, но враг продолжает обстреливать энергетику.

Кроме того, в ближайшее время в Украину придут первые заморозки. Энергетики прогнозируют, что это не приведет к отключениям света.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина перед отопительным сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газа, а также 3,1 млн тонн угля. По его словам, этого должно хватить на зиму.