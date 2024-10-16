Минэнерго: Враг атаковал энергообъекты в 4 областях Украины

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.

Сегодня утром по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В свою очередь, в "Укрэнерго" подтвердили информацию о том, что на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры - Николаев и Херсон).

Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.

Напомним:

Утром 16 октября город Херсон и Николаев остался без электроснабжения.