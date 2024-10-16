Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отчитал чиновника за слишком узкие сиденья в общественном транспорте в КНДР, сообщает Деловая столица.

Видео "нагоняя" от Кима распространяется в соцсетях.

В комментариях отмечают, что "сытый голодный не поймет" и предполагают, что "у кого-то просто широкая задница".

Кім Чен Ин відчитав чиновника за надто вузькі сидіння у громадському транспорті. pic.twitter.com/t1ORwvyDTD — 5 канал ???????? (@5channel) October 16, 2024

Напомним, по данным СМИ, в северной Корее казнили от 20 до 30 чиновников из-за катастрофических последствий и гибели большого количества людей, к которым привело наводнение в сентябре.