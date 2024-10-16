Ким Чен Ын отчитал чиновника за слишком узкие сиденья в общественном транспорте
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отчитал чиновника за слишком узкие сиденья в общественном транспорте в КНДР, сообщает Деловая столица.
Видео "нагоняя" от Кима распространяется в соцсетях.
В комментариях отмечают, что "сытый голодный не поймет" и предполагают, что "у кого-то просто широкая задница".
Напомним, по данным СМИ, в северной Корее казнили от 20 до 30 чиновников из-за катастрофических последствий и гибели большого количества людей, к которым привело наводнение в сентябре.