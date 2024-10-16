В Украине увеличили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов или ягод

Недавно Верховная Рада приняла законопроект №9665, который усиливает ответственность - увеличивает штрафы - за незаконный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и некоторые другие правонарушения в сфере лесопользования, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий документ﻿.

Какие наказания и за что именно светят украинцам

Проект закона №9665 вносит ряд изменений и дополнений в Уголовный кодекс (УКУ) и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - насчет совершенствования ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины.

Инициаторы законопроекта считают, что его реализация позволит обеспечить эффективную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников, а также их незаконного оборота.

Речь идет, в частности, о привлечении граждан к ответственности за нарушение правил вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников.

Так, документ дополняет КУоАП новой статьей 652, которая предусматривает установление административной ответственности:

или за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов (подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины)

или с поддельными документами, полученными незаконным путем

или с документами, содержащими заведомо ложные сведения

Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа:

на граждан - в размере от 510 до 15 300 грн

на должностных лиц - в размере от 3 400 до 15 300 грн

Также законопроект дополняет УКУ новой статьей 246-1, предусматривающей установление уголовной ответственности за вышеупомянутые правонарушения, совершенные в значительном размере.

За это недобросовестных граждан могут наказать:

или наложением штрафа от 34 000 до 51 000 грн

или ограничением свободы на срок до 3 лет

Кроме того, документ усиливает ответственность:

за нарушение правил сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод (штраф для граждан может составлять от 425 до 850 грн, а для должностных лиц - от 1 700 до 5 100 грн)

за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников, что причинило существенный ущерб (штраф может составлять от 34 000 до 85 000 грн)

за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников на заповедных территориях (штраф может составлять до 170 000 грн)

К тому же закон предусматривает наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения. За это нарушителей могут лишить свободы сроком до 10 лет

Сжигание сухой травы или других отходов

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине запрещается сжигать отходы растительного, а также бытового и промышленного происхождения.

За такие действия, которые не только угрожают природе пожарами, но и оказывают негативное влияние на качество воздуха, гражданам могут выписать штраф.

В случае выявления такого правонарушения, инспекторы составляют протоколы об административном правонарушении по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и нарушении требований Правил благоустройства.

Даже если инспекторы зафиксируют остатки пожарища - это уже может являться основанием для того, чтобы привлечь к ответственности владельца домовладения.

Кроме того, за повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом гражданам грозит уголовная ответственность.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №9665, Кодекс Украины об административных правонарушениях.