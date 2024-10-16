Нардеп от "Слуги народа" Федиенко подает в суд на Безуглую

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что будет подавать в суд на нардепа Марьяну Безуглую из-за "дискредитации как гражданина и народного депутата", сообщает Лига.net.

15 октября Безуглая прокомментировала в Facebook скандал вокруг бойцов "Азгарда" и Александра Дмитриева, известного по прозвищу Тихоход. Она заявила, что Дмитриев также является помощником Федиенко, члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "замешанного в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи".

"Александр Федиенко использует созданный себе подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов" , – заявила нардеп.

В ответ на это Федиенко заявил, что это клевета на него, на фракцию СН и на профильный комитет.

"Я буду первым, кто обращается в суд за защитой своей чести, достоинства и репутации от орально-вербальной диареи этой дамы. Я публично заявляю, что данные действия Марьяны Безуглой несовместимы с этикой народного избранника и вынужден обратиться в регламентный комитет" , – написал Федиенко. ﻿

Нардеп считает, что действия Безуглой во время полномасштабной войны "подрывают доверие к государственным органам и являются прямым непосредственным вмешательством в деятельность государственного деятеля".

Он также пообещал, что судебный процесс будет публичным и "интересным", а фамилия адвоката "приятно удивит" украинцев.