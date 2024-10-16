Зеленский: Если двигаться по Плану победы, то можно закончить войну в 2025 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что если начать воплощать его План победы уже сейчас, то может удаться закончить войну в 2025 году, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент во время представления Плана победы в Верховной Раде 16 октября.

"Срочность Плана победы – именно сейчас. Это пункты, большинство из которых расписаны подробно во времени.

Если начать двигаться с этой идеей, с этим конкретным Планом победы именно сейчас, то может удаться закончить войну не позднее чем в следующем году".

Зеленский убежден, что его план "возможно реализовать" и что "это зависит от партнеров".

"Это точно не зависит от России, потому что каждый в мире понимает, что Россия не ищет честного мира, а Путин сошел с ума и хочет только войны. Он сам не изменится – он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным. Но вместе мы – украинцы вместе с партерами – мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась безотносительно к тому, чего хочет Путин. Изменить обстоятельства, чтобы Россия была принуждена к миру" , – подчеркнул президент.

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