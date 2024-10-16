МВФ скоро утвердит новый транш для Украины – Минфин США

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш 1,1 млрд дол. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимэн. Это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне, говорит чиновник, сообщает Голос Америки.

Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но исполнительное правление Фонда еще не предоставило окончательное одобрение.

"Украина исключительно хорошо прошла уже несколько просмотров программы и около месяца назад завершила пятый пересмотр программы МВФ" , – говорит Нимэн.

Он убежден: правление утвердит пятый пересмотр и одобрит финансирование в 1,1 млрд долларов.

"Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу" , - добавил чиновник.

Четырехлетняя программа фонда общим объемом 15,6 миллиардов долларов является важной частью экономической поддержки Украины западными странами и международными организациями.

Из-за обстрелов украинской энергетики Фонд ожидает экономического замедления во второй половине 2024 года.

За 2024 год МВФ ожидает общий рост экономики на 3%. Следовательно, риски для Украины "остаются чрезвычайно высокими", говорят в МВФ.

Неман же убежден, что, несмотря на сложности, Украина способна удерживать экономическую стабильность.