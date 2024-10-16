РосСМИ: Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС

Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, хотя президенту страны Касым-Жомарту Токаеву поступали такие предложения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Moscow Times.

"В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в частности, учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве, а также другие моменты, связанные с перспективами развития этого объединения" , - сказал советник и пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По словам Уали, предложения по вступлению в БРИКС рассматривались главой государства "с точки зрения национальных интересов Казахстана". Однако пока что Токаев отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы", добавил он.

В то же время президент Казахстана выступает за реформу Совета безопасности ООН "на основе широких консультаций государств-членов ООН и с учетом интересов „средних государств"", поскольку, по его мнению, этот орган утратил способность "принимать важные и судьбоносные решения", отметил Уали.

Что касается БРИКС, то Токаев "с интересом наблюдает за эволюцией" этого объединения и собирается принять участие в саммите блока в России, где планирует выступить 24 октября на расширенном заседании в формате "аутрич", темой которого будет взаимодействие со странами Глобального Юга.

Напомним:

Россия стремится уменьшить зависимость от доллара после санкций, а расчеты с помощью платежной системы БРИКС могут сэкономить миллиарды.