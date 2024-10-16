Кличко рассказал, когда начнут включать отопление в квартирах Киева

В Киеве уже дали отопление в ряде школ, больниц и детсадов. А отопление в квартирах появится при одном условии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания" , - рассказал он.

В то же время, по данным Кличко, в Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы.

"Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных заведения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления" , - отметил мэр столицы.

Отопительный сезон 2024 в Украине

На днях премьер Денис Шмыгаль рассказывал, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

Что касается тарифов, во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не касается электроэнергии, холодной воды и других тарифов на коммуналку.