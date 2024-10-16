В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки снаряда
Жители севера Молдовы нашли металлические предметы, вероятно, обломки снаряда.
Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.
Обломки нашли в Окницком районе в 4 км от украинской границы, вблизи села Ленковцы (Ленкауць).
На месте обнаружения металлических предметов работают молдавская полиция и прокуратура.
Отметим, с молдавским селом Ленковцы граничит Винницкая область Украины.
Напомним, в эту ночь РФ запустила по Украине более 130 беспилотников Shahed.
Как известно, после массированных воздушных атак РФ по Украине в Молдове уже неоднократно падали обломки ракет и сбитые "Шахеды".