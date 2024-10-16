В ТЦК призвали украинцев присоединяться к рядам Вооруженных сил

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки представил новый видеоролик, призывающий украинцев присоединяться к рядам Вооруженных сил Украины. Главный месседж видео: "Без тебя победы не будет. Приобщайся к защите Украины сегодня", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

В видео показаны несколько жизненных историй, отражающих разные взгляды на участие в войне.

Среди героев видеоролика:

девочка, чей отец уже более двух лет защищает страну,

учитель, ранее не имевший военного опыта,

женщина на фоне разрушенных ракетами домов призывает не передавать войну нашим детям.

Прессслужба ТЦК отмечает, что даже несмотря на усилия государства, всегда находятся скептики, комментирующие, что мобилизация "не так не работает". Однако, как говорится в видео, каждый должен понять свою роль в победе.

"Всегда найдутся те, кому все не так, что бы им не показали. А какой ты?" - говорится в описании к видео.

Ролик был создан для того, чтобы каждый задумался над собственным участием в борьбе за Украину.

Известно, что над проектом работали львовские креативные агентства и продакшн-студии в сотрудничестве с городским советом.

Мобилизация в Украине

В 2024 году мобилизационное законодательство Украины претерпело существенные изменения, направленные на повышение эффективности комплектования Вооруженных Сил Украины в условиях войны. Ключевыми новшествами стали:

Снижение призывного возраста до 25 лет. Для лиц 18-24 лет введена обязательная базовая военная подготовка, которая продлится от 3 до 5 месяцев, как в мирное, так и военное время. Цифровизация военного учета путем внедрения системы "Оберег", а также приложений для военнообязанных ("Резерв+") и военных ("Армия+"). Расширение категорий отсрочок путем внесения корректив в список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Сюда теперь входят студенты, ученые, работники IT и кибербезопасности, а также члены семей погибших военнослужащих. Также была закреплена возможность бронирования работников некоторых предприятий и организаций. Мобилизация заключенных отдельных категорий по их собственному желанию.

Напомним, что в Украине запустили рекрутинг операторов БПЛА через "Дию".