ПВО днем сбило еще 17 "Шахедов" – Воздушные силы

Противовоздушная оборона сбила еще 17 "Шахедов", находившихся в воздушном пространстве Украины с утра 16 октября. Кроме того, четыре беспилотника были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбиты еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре – локационно потеряны" , – говорится в сообщении.

Всего в ночь на 16 октября 2024 из 136 ударных БпЛА сбито - 68, локационно потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попали в цель - 2.