Сибига: В Одессу приехали главы МИД восьми стран Европы
В среду восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х (Twitter).
Он отметил, что на встрече с министрами речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы.
Также Сибига проинформировал коллег о "плане победы" президента Владимира Зеленского и "формуле мира".
Напомним, в среду президент Владимир Зеленский раскрыл в Верховной Раде свой "план победы". Он состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".
Первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
Полный текст "плана победы" обнародоваться не будет, тайные приложения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры.