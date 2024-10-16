Сибига: В Одессу приехали главы МИД восьми стран Европы

В среду восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х (Twitter).

Он отметил, что на встрече с министрами речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы.

Также Сибига проинформировал коллег о "плане победы" президента Владимира Зеленского и "формуле мира".

Welcomed my Nordic-Baltic Eight counterparts ???????????????????????????????????????????????????????????????? in Odesa. Discussed strengthening Ukraine’s defense and energy resilience ahead of winter. Informed about @ZelenskyyUa’s Victory Plan and the Peace Formula. We do appreciate our friends’ leadership and strong support. pic.twitter.com/YizPlbRz8Z — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) October 16, 2024

Напомним, в среду президент Владимир Зеленский раскрыл в Верховной Раде свой "план победы". Он состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

Первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Полный текст "плана победы" обнародоваться не будет, тайные приложения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры.