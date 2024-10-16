Украина обратилась в Международную морскую организацию из-за обстрелов портов

За последний месяц россияне повредили четыре судна, в том числе с зерном для Египта и кукурузой для Италии, а также гуманитарным грузом продовольственной программы ООН для Палестины. На фоне усиления ударов государство обратилось в Международную морскую организацию по мониторинговой миссии, сообщает Левый берег.

Всего за время полномасштабной войны Россия провела более 50 атак по портам Украины, в результате чего повреждено более 300 объектов и 23 гражданских судна, уничтожено более 100 000 тонн агропродукции. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил на брифинге в Одессе после переговоров с коллегами из стран Нордическо-Балтийской восьмерки: Швеции, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии.

"Могу сообщить, что на фоне усиленного российского террора Украина официально обратилась в Международную морскую организацию с призывом безотлагательно отправить в порты Большой Одессы международную мониторинговую миссию" , - рассказал Сибига.

Он добавил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности даже в условиях столь страшной войны. До конца года страна предлагает провести третий продовольственный саммит.