Комитет ВР одобрил создание Министерства демографии и диаспоры

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно проголосовали за законопроект № 11424 о создании Министерства демографии и диаспоры, сообщает Новое время.

Об этом заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий, который выдвинул соответствующий законопроект.

По его словам, он заключается в создании единого Министерства, которое полностью охватывает вопросы демографической политики. Ведомство должно иметь широкий круг полномочий, необходимых, в частности, для разработки стратегических документов государственной демографической политики и для возможности влиять на содержание решений других органов исполнительной власти, если они противоречат демографической политике государства.

«Решение демографической проблемы должно рассматриваться как одна из ключевых задач государства и общества. Наравне с нашей победой в войне, достижением справедливого и стабильного мира, членством в ЕС и НАТО и восстановлением страны» , — написал Княжицкий.

Документом также предусмотрен механизм финансовой поддержки проектов реальных людей. Для этого предлагают создать Фонд восстановления демографического потенциала, который будет заниматься выдачей грантов.