Генштаб: ВСУ отразили все вражеские атаки вблизи Торецка и Константиновки

Силы обороны Украины отразили все атаки российских окупантов вблизи Торецка и на Краматорском направлении вблизи Константиновки Донецкой области﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 октября, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов — сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении оккупанты на протяжении этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отразили все штурмовые действия врага. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.

На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах н.п. Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отразить 13 атак противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

В течение дня захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах н.п. Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых окупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

На Времовском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.