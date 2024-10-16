Израиль атаковал муниципальное здание в Ливане: 15 жертв, среди них мэр - WSJ

Израильские военные в среду, 16 октября, нанесли авиаудар по муниципальному зданию в городе Набатия на юге Ливана. Погибли по меньшей мере 15 человек, среди них мэр. Со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

В Израиле заявили, что военные нанесли удары по десяткам объектов в городе Набатия и его окрестностях. Среди целей были склады оружия и боевики Хезболлы.

По данным местных СМИ, во время удара по городской администрации погиб мэр Ахмад Кахил, а также были ранены десятки людей. Израильские военные не подтвердили, был ли мэр целью удара.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил атаку, заявив, что Израиль нанес удары по муниципальному зданию во время собрания городских чиновников, которые обсуждали гуманитарные меры. Он отметил, что в последние недели этот район подвергался интенсивной бомбардировке.