В Госдепе заявили, что США сотрудничают с Украиной по "плану победы"

США продолжают сотрудничать с Украиной по "плану победы", инициированному президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Миллер не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в плане, с которым Зеленский ознакомил американского коллегу Байдена.

Также он не уточнил, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

"Я не собираюсь вдаваться в различные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану" , – сказал представитель Госдепа США.

Он также отметил, что Байден в телефонной беседе с Зеленским 16 октября "очевидно" касался вопроса плана победы Украины в войне с РФ.