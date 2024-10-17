Генштаб: На фронте 163 боестолкновения, треть на Кураховском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, 52 штурма россияне направили на Кураховское направление, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 52 атаки у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времовском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм позиций Сил обороны в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг провел шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным агрессор нанес 21 авиационный удар по Курской области, сбросив 32 КАБ.