Воздушные силы: Россияне применили более 50 беспилотников, есть попадания

В ночь на 17 октября россияне применили для ударов по Украине 56 ударных беспилотников и одну ракету Х-59. Силы ПВО сбили 22 дронов, еще 22 – локационно потеряны. Зафиксировано пять попаданий.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ударные беспилотники русские войска запустили из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ). Управляемую авиационную ракету Х-59 применили из воздушного пространства Курской области.

В частности, как отмечают воздушные силы, применялись беспилотники неустановленного типа.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно противодействия РЭБ Сил обороны" , – говорится в сообщении.

Также зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.