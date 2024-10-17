КНДР официально объявила Южную Корею "враждебным государством"

Парламент КНДР по указанию лидера страны Ким Чен Ина внес изменения в конституцию страны и кодифицировал Южную Корею как враждебное государство, а не партнера для примирения и объединения. Об этом пишет северокорейское государственное информагентство KCNA, сообщает Укринформ.

"Генеральный штаб Корейской народной армии 15 октября принял меры для физического перекрытия дорог и железных дорог КНДР, ведущих в Республику Корею через восточные и западные участки южной границы в рамках полного отделения территории КНДР от территории РК" , - отмечает KCNA.

В минобороны Северной Кореи рассказали, что днем 15 октября военные саперы взорвали 60-метровые участки автодорог и железной дороги, тем самым окончательно заблокировав любое сообщение между Севером и Югом.

"Это неизбежное и законное мероприятие, принятое в соответствии с требованиями конституции КНДР, четко определяющей Республику Корея как враждебное государство, и необходимое для усиления обороны южной границы, поскольку из-за серьезных политических и военных провокации со стороны враждебных сил ситуация здесь продолжает ухудшаться и приближаться к непредсказуемой пределы войны" , - цитирует KCNA представителя северокорейской армии.

В декабре прошлого года на заседании руководства правящей в КНДР Трудовой партии Ким назвал межкорейские отношения враждебными и заявил, что примирение или объединение с Южной Кореей больше не является целью Пхеньяна. Он также поручил пересмотреть конституцию КНДР и определить Южную Корею как ее неизменного главного врага.

Согласно межкорейскому соглашению 1991 г. отношения между Южной и Северной Кореей определяются как "особые отношения, предварительно сформированные в процессе поиска воссоединения", а не как отношения между двумя суверенными странами.

Напомним, Северная Корея во вторник, 15 октября, взорвала части своих дорог, соединяющих ее с Южной Кореей.