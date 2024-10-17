Генсек НАТО: Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем, сообщает Европейская правда.

Об этом Рютте сказал, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.

Рютте выступал на следующий день после представления президентом Владимиром Зеленским его "плана победы", одним из пунктов которого является получение приглашения на вступление в НАТО. Рютте воздержался от того, чтобы сказать, стали ли государства Альянса более благосклонными к предложению такого приглашения Украине.

"На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ней вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии", – сказал генсек НАТО.

Сейчас, по его словам, союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.

"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", – добавил Рютте.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.