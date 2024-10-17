В ГПСУ рассказали, имеют ли право юноши до 17 лет пересекать госграницу

Юноши в возрасте 16-17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу Украины. Ограничения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Мы не ведем статистику по возрасту, по полу, для того, чтобы я мог вам сейчас сразу сообщить такие данные. Но отмечу, что юноши 16-17 лет не ограничены в праве пересечения границы. Ограничения касаются исключительно граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60" , - заявил он.

По словам Демченко, существенного увеличения количества выездов из Украины, как это было в 2022 году, не наблюдается.

Ранее Одесский областной ТЦК и СП ранее обратился к подросткам и их родителям с напоминанием о приписке юношей 2007 года рождения, которые должны явиться на призывные участки. Приписке подлежат все допризывники.

Кроме того, военные напомнили, что ежегодно с января по март на учет становятся украинские мужчины, которым исполняется 17 лет. Это производится в районных или городских территориальных центрах комплектования по месту жительства.

Также Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект автоматической верификации данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Согласно новым правилам, персональные данные всех украинских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет будут внесены в реестр "Оберег".