В Броварах назвали дату начала отопительного сезона: когда начнут подавать тепло

В Броварской громаде сегодня, 17 октября, начинается отопительный сезон. Тепло начнут подавать в учреждения социальной сферы, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказывает Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

По информации КП "Броварытепловодоэнергия", предприятие готово к старту, а коммунальные ЖЭКи и учебные заведения, медицины, культуры и социальной сферы находятся в режиме усиленной готовности.

Подключение учебных заведений, таких как лицеи и садики, осуществляется индивидуально на основании обращений руководителей. В ОСМД, ЖСК и ведомственные дома, которые обслуживает КП, теплоноситель подается после обращений управляющих.

Сообщается, что отопление начнет запускать постепенно, и для полного подключения всех объектов потребуется некоторое время.

В случае аварийных ситуаций или проблем с отоплением жители могут обращаться в городской контакт-центр по телефонам:

04594 6-11-11

067 483-43-68

093 170-82-92

Когда начинается отопительный сезон в разных областях

Ранее сообщалось, когда в разных регионах страны начнется подача тепла в дома. Отопительный сезон в большинстве областей обещают начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не превысит +8°C.

Некоторые регионы уже определились с датами. Например, в Тернополе отопление было включено 16 октября из-за снижения среднесуточной температуры, соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

В Борисполе отопление начали включать еще 14 октября. Также тепло уже подают в Виннице и Чернигове.

Харьковские власти также заявляют о полной готовности теплосетей, но тепло в жилища местных жителей начнут подавать после снижения среднесуточной температуры воздуха.

Отопление жителям многоквартирных домов в Сумах обещают начать подавать с понедельника, 21 октября.