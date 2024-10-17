Польша направит новые пограничные подразделения на границу с Беларусью

Во второй половине следующего года на польско-белорусской границе появятся новые подразделения Пограничной службы, специально подготовленные для физической и непосредственной защиты границы, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет RMF FM, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.

Мрочек напомнил, что закон об облегчении возвращения к службе в полиции и пограничной службе ввел возможность контрактной службы в пограничной службе.

Именно на этой основе должны быть созданы новые отряды, предназначенные для непосредственной охраны границы.

"Процесс набора в эти отряды начнется уже через несколько недель, после чего состоится обучение, а во второй половине следующего года здесь, на границе, мы будем иметь новые пограничные отряды, специально предназначенные для физической и непосредственной защиты границы", – сказал Мрочек.

Все это для того, добавил он, чтобы перекрыть миграционный маршрут, организованный преступными группировками при поддержке белорусских и российских спецслужб.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов из-за миграционного давления режима Лукашенко на границе.

По данным источников, Брюссель не будет инициировать никаких карательных процедур против Польши, поскольку сейчас в ЕС существует согласие на очень строгие меры по миграции.