ООН предупреждает об окончании запасов пищи на севере Сектора Газа

Во Всемирной продовольственной программе (ВВП) закончатся запасы для обеспечения едой сотен тысяч человек на севере Полосы Газа через полторы недели, если Израиль немедленно не позволит значительно увеличить поставки помощи. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на директора организации ООН на палестинских территориях Антуана Ренара, сообщает Левый берег.

В агентстве сообщили, что и без того катастрофические условия на севере Газа стремительно ухудшились в последние дни, поскольку Израиль начал новое масштабное наступление в этом районе и не позволял ООН оказывать какую-либо помощь в течение двух недель. Приблизительно 400 тысяч человек, по оценкам, все еще проживающих на севере анклава, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

На фоне усиления международной тревоги госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин предупредили на этой неделе израильских чиновников, что военная помощь США Израилю может оказаться под угрозой, если Иерусалим не примет меры по улучшению гуманитарных условий в течение следующих 30 дней. Однако Ренар заявил FT, что запасы закончатся гораздо раньше. По его словам, программа не сможет обеспечить людей на севере Газа горячей едой за полторы недели, а хлебом – за неделю.

Израиль отрицает ограничение поставок помощи в Полосу Газы. В среду израильское агентство, контролирующее помощь и коммерческие грузы к анклаву, сообщило, что 50 грузовиков с продовольствием, водой и медицинскими средствами, предоставленными Иорданией, были переправлены на север Полосы Газы. В то же время, по словам Ренара, полученного количества было недостаточно, и что ВПП смогла забрать пшеничную муку только из 12 грузовиков.