СБУ объявила подозрение еще одному российскому генералу

Российскому генералу Владимиру Селиверстову объявили подозрение. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабной войны Селиверстов, бывший командир 106-й воздушно-десантной дивизии РФ, командовал операцией по захвату Киева с северо-западного направления.

По российскому плану, 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего города. Другую группировку войск из состава дивизии генерала должно было захватить Вишневое, еще один город под Киевом.

Россияне хотели закрепиться и создать плацдарм для наступления на Киев. Впрочем, украинские защитники сорвали планы врага и уничтожили значительную часть группировки Селиверстова во время боев за Гостомель.

Защитники уничтожили штаб оккупантов в Бучанском районе, где находился российский генерал вместе со всем командным составом его дивизии. Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на отступление.

Российскому генералу заочно объявили подозрение ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее еще одному российскому генералу объявили подозрение за то, что он планировал "блицкриг" по захвату Харькова. Речь идет о генерал-лейтенанте Константине Степанищеве - заместителе командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

Также СБУ объявила подозрение генерал-майору Роберту Баранову. Он отвечает за ракетные обстрелы Украины.