Норвегия предоставит Украине 250 млн на восстановление энергообъектов
Норвегия выделит пакет помощи в 250 млн евро для восстановления разрушенных энергообъектов и развития современной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
"Сегодня мы объявили о пакете поддержки в размере 250 миллионов евро именно энергетической инфраструктуры. И здесь мы работаем с украинскими властями, с международными партнерами как по ремонту того, что было разрушено, так и для помощи с развитием новой современной энергетической инфраструктуры 21-го века , которая является более устойчивой, более разветвленной", – сказал он.
Эйде также объявил, что его страна предоставит отдельный зимний пакет поддержки энергосектора, в рамках которого предполагается, например, утепление домов.
"Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте", – подчеркнул министр.
По его словам, Норвегия только в этом году выделила Украине 2,3 млрд. евро, что является мощным сигналом поддержки Украины.
"Мы гарантируем поддержку, которую вы получите. Пока война идет, мы рядом. Когда война будет выиграна в пользу Украины, мы будем участвовать в восстановлении Украины", – отметил глава МИД Норвегии.