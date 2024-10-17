Норвегия предоставит Украине 250 млн на восстановление энергообъектов

Норвегия выделит пакет помощи в 250 млн евро для восстановления разрушенных энергообъектов и развития современной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы объявили о пакете поддержки в размере 250 миллионов евро именно энергетической инфраструктуры. И здесь мы работаем с украинскими властями, с международными партнерами как по ремонту того, что было разрушено, так и для помощи с развитием новой современной энергетической инфраструктуры 21-го века , которая является более устойчивой, более разветвленной" , – сказал он.

Эйде также объявил, что его страна предоставит отдельный зимний пакет поддержки энергосектора, в рамках которого предполагается, например, утепление домов.

"Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте" , – подчеркнул министр.

По его словам, Норвегия только в этом году выделила Украине 2,3 млрд. евро, что является мощным сигналом поддержки Украины.