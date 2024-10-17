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Зеленский поделился "успехом" встречи с Орбаном на саммите ЕС

Зеленский поделился "успехом" встречи с Орбаном на саммите ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на саммите Европейского Союза поздоровался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Укринформ.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета.

«Что касается Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо» , - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, контактировал ли он с венгерским лидером.

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