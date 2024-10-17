Зеленский поделился "успехом" встречи с Орбаном на саммите ЕС
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на саммите Европейского Союза поздоровался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Укринформ.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета.
«Что касается Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо» , - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, контактировал ли он с венгерским лидером.