Норвегия заверила в поддержке вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поздравил План победы Президента Владимира Зеленского и заверил в поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом Эйде сказал на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы приветствуем План победы. Мы считаем, что это очень хорошо, что Президент Зеленский сейчас представил его вашему парламенту и что он сейчас в ЕС и общался с ключевыми игроками. Мы получили хорошее объяснение Плана победы в Одессе вместе с моими скандинавскими и балтийскими коллегами, и я думаю, что это очень хорошо» , – сказал он.

Норвегия считает, что План помогает диалогу между Украиной и ее друзьями, отметил Эйде и добавил, что от партнеров также зависит неповторение войн для Украины и какие у нее гарантии безопасности.

«Очень ключевым пунктом плана является то, что Украина будет вносить вклад в безопасность Европы в будущем благодаря своим большим военным ресурсам. Мы обсуждали, что благодаря своим технологиям Украина тоже может вносить вклад в безопасность» , – отметил министр.

Глава МИД Норвегии подчеркнул, что между Украиной и НАТО должен быть содержательный разговор о форме ее членства в Альянсе.

«Пока Украина сама к этому стремится, мы рады видеть ее в НАТО» , – подчеркнул Эйде.

Он добавил, что между партнерами ведутся разговоры о том, чтобы кроме приглашения Украина имела надежные гарантии безопасности, «чтобы это были не только слова на бумаге, но и действительность».