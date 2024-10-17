Украина серьезно рассматривает возобновление ядерного арсенала - Bild

В настоящее время Украина всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Для создания первой бомбы понадобится всего несколько недель. Об этом пишет издание Bild, сообщает Київ 24.

Отмечается, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии у Киева стало "ударом" и "шоком" для Запада.

Отмечается, что несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник уже разговаривал с узким кругом политиков и служащих по ядерному оружию.

Украина не смирится со вторым походом россиян на Киев. В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е годы.

У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу, — сказал украинский чиновник, который занимается поставками оружия.

По мнению неназванного чиновника, Западу нужно «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

17 октября 2024 года на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что говорил с Дональдом Трампом по поводу ядерного оружия Киева. По его словам, РФ являлась гарантом Будапештского меморандума и нарушила этот документ. По его мнению, нельзя верить всем партнерам, гарантирующим сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он отметил, что сказал в разговоре с кандидатом в президенты США: «или у Украины будет ядерное оружие, и тогда мы получим защиту. Или наше государство должно быть частью Альянса (НАТО – ред.)».

Украинский политик утвердил, что республиканец сказал ему в ответ, что у Украины есть «справедливые аргументы».