Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо вступить в НАТО, и альтернативы нет. Об этом он сказал в своем выступлении в Королевском институте международных отношений, сообщает Левый берег.

Залужный отметил, что в отличие от Беларуси и Грузии, потерявших свою независимость почти бескровно, Украина "уже 10 лет с оружием в руках борется именно за свою независимость". По информации бывшего главнокомандующего ВСУ, уже погибли более 30 тысяч человек, а сотни тысяч получили ранения.

По мнению Залужного, договоры типа Будапештского меморандума не работают в ситуации с Украиной, поэтому "нужно получить гарантии безопасности для нас и наших детей".

"Мы должны быть уверены, что хотя бы 100 лет на Украину никто не нападет" , - отметил дипломат.

"И я поддерживаю то, что сказал Президент Украины по этому поводу. Украине просто нужно вступить в НАТО. Вот и все. Или альтернативой было бы превратить Украину в НАТО. Опять же, я уже говорил вам, что у России сегодня есть союзники, и если это произойдет, нам будет очень сложно превратить Украину в НАТО" , - подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что "в настоящее время альтернативы НАТО для Украины нет".

"Снова же, есть спорный вопрос о военных возможностях НАТО, но альтернативы НАТО нет. Еще нам нужно ощущение неограниченных возможностей развития для Украины" , - добавил Залужный.

По его мнению, Украина, "как никто другой, может усилить НАТО".