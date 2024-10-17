Враг пытается прорвать оборону в районе Часового Яра – ВСУ

Российские захватчики пытаются прорвать оборону украинских военных в районе Часового Яра. Об этом в телеэфире сказала пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает Укринформ.

"В районе Часового Яра идут сложные бои. Враг пытается прорвать нашу оборону. Когда он не может атаковать нас в лоб, он это понимает, потому что они так же терпят на Краматорском направлении значительные потери. Тогда они пытаются такими маленькими ударами выискивать слабые места в нашей обороне. Они ударят то здесь, то там и таким образом надеются, что у них хоть что-нибудь получится" , - сказала она.

Бобовникова отметила, что тактика украинских военных состоит в том, чтобы перерезать вражеские логистические пути и оставить врага без пополнения.