Украина в десятикратно увеличила производство дронов

Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минцифры, сообщает Экономическая правда.

"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество инвестиций в 2024 году составило до 50 миллионов долларов, когда еще в 2023 году этот показатель составлял до 5 миллионов.

В то же время средний размер инвестиций вырос с 500 тысяч долларов до 1-3 миллионов долларов.

Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 миллионов в 2024 году.