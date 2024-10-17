Зеленский опроверг информацию СМИ о возобновлении ядерного арсенала Украины

Украина не готовится к созданию ядерного оружия. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Левый берег.

"Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, достопочтенные страны ядерного клуба прописали, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран, достопочтенных, среди которых была Россия, Китай, Соединенные Штаты, будет иметь гарантии безопасности, территориальной целостности" , - напомнил свои предыдущие слова Зеленский.

Он заверил, что "у нас нет альтернативы, кроме НАТО".

"Это наш сигнал. Но мы не производим ядерное оружие. Пожалуйста, не меняйте месседжи" , - призвал украинский президент.

В этот же день издание BILD распространило материал о том, что власти Украины рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия и на изготовление первой бомбы понадобится несколько недель.

В Офисе Президента опровергли эту информацию, а глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал выдумками "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии".